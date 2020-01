Stefano Solaroli si autosospende dalla Lega dopo l’audio diffuso da Piazzapulita (Di sabato 18 gennaio 2020) Stefano Solaroli, il vicecapogruppo leghista eletto a Ferrara nell’ultima tornata dello scorso 26 maggio, ha deciso di autospendersi ‘per tutelare la Lega e l’immagine del partito e in attesa che venga fatta chiarezza’. «Ho comunicato al segretario della sezione di Ferrara la mia intenzione di autosospendermi dagli incarichi e dalle attività di partito», si legge nel comunicato. LEGGI ANCHE –> Piazzapulita inguaia la Lega a Ferrara per una consigliera dissidente: «Ti diamo un lavoro in comune e tu ti levi dal c***o» La decisione arriva all’indomani di un audio, diffuso da Piazzapulita, in cui Anna Ferraresi, una consigliera della Lega di Ferrara dissidente con i vertici della giunta, racconta della proposta ricevuta da Stefano Solaroli. Quest’ultimo, le avrebbe offerto un posto da dipendente comunale a tempo indeterminato, ovviamente ... Leggi la notizia su giornalettismo

