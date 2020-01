Sky: Con il ritiro contestato si è conclusa una storia decennale del Napoli (Di sabato 18 gennaio 2020) Commento alla prestazione del Napoli nel salotto Sky Carolina Morace difende Gattuso, ma non i calciatori «A tratti riesco a vedere l’impostazione di gioco di Gattuso, ma al di là del gioco il problema calcistico del Napoli è che non sembra più una squadra, sembra che ognuno giochi per conto suo. Faccio fatica a pensare che il Napoli possa uscire da questa situazione» Rincara la dose Marco Bucciantini con il suo commento «Il giorno in cui si decide un ritiro e si capisce che non è condiviso e crea dei problemi, poi cominciano a crearsi problemi anche nello spogliatoio. Da quel momento si è conclusa una storia decennale del Napoli. Ora vedi una squadra a cui Gattuso ha ridato un ordine, ma è una squadra leggibile» Rischia Gattuso secondo Carolina Morace «Rischia qualsiasi allenatore che vada sulla panchina del Napoli, non c’è la premessa, è difficile giocare per una maglia se ... Leggi la notizia su ilnapolista

