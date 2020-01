Sarri: «L’Inter mi fa paura? Una parola grossa…» – VIDEO (Di sabato 18 gennaio 2020) Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Parma. Le parole del tecnico bianconero Durante la conferenza stampa di vigilia di Juve-Parma, Maurizio Sarri ha parlato anche della lotta scudetto con l’Inter. Le sue parole. «paura mi sembra una parola grossa. Si sta parlando di sport. Non mi interessa il mercato. Abbiamo la convinzione di essere protagonisti, dobbiamo pensare esclusivamente a noi e a rendere al meglio». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

romeoagresti : @GoalItalia #Sarri: 'Se l'#Inter mi fa paura? Paura mi sembra una parola grossa, stiamo parlando di sport. Non segu… - mainsport_it : RT @mainsport_it: Alla vigilia del #match #JuveParma , Maurizio #Sarri , in conferenza ha parlato della lotta scudetto contro l' #inter ,… - sissiisissi2 : RT @romeoagresti: @GoalItalia #Sarri: 'Se l'#Inter mi fa paura? Paura mi sembra una parola grossa, stiamo parlando di sport. Non seguo il n… -