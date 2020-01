Sanremo 2020, Salmo non ci sarà: “Mi sentirei a disagio. Tra due Santi, scelgo San Siro” (Di sabato 18 gennaio 2020) “Mi sono dimenticato di dirvi una cosa importante. Voglio ringraziare Amadeus e tutto lo staff di Sanremo per avermi invitato come super ospite. Non sarò presente al Festival di Sanremo, non me la sento, mi sentirei a disagio. Tra i due Santi, Sanremo e San Siro, scelgo San Siro, quindi se volete venire a sentirmi nel posto giusto, con la gente giusta, venite il 14 giugno a San Siro”. Queste le parole dette da Salmo in una Instagram story. Insomma, il rapper, annunciato come super ospite, non ci sarà. Attesissimo, si trattava sicuramente di uno degli ‘outsider’ del Festival, scelto da Amadeus per portare un pubblico non tradizionalmente “affezionato” alla kermesse. Ma a quanto pare è arrivato il forfait. L'articolo Sanremo 2020, Salmo non ci sarà: “Mi sentirei a disagio. Tra due Santi, scelgo San Siro” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

heather_parisi : “È stata scelta da me perché ha la capacità di stare vicino a un grande uomo, stando comunque un passo indietro”. A… - OndeFunky : Ecco come suonano le 24 canzoni dei big in gara al prossimo @SanremoRai #Ondefunky #Sanremo2020 - Corriere : Sanremo, la moglie di Amadeus seguirà il Festival come inviata speciale per «La vita in diretta» -