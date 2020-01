Roma, bimbo cade nel parco e rischia di morire: indagati sei dipendenti del Comune (Di sabato 18 gennaio 2020) La Procura di Roma ha chiuso le indagini su sei dipendenti del servizio giardini del XV municipio di Roma, ritenuti responsabili dell'incidente di un bimbo che è caduto e ha rischiato di morire a causa del distaccamento di un tubo corrimano nel campetto in cemento del parco Papacci a Grottarossa. Leggi la notizia su fanpage

