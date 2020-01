Real Madrid Siviglia, furia Monchi: «Stavo per ritirare la squadra» (Di sabato 18 gennaio 2020) Il Real Madrid ha superato il Siviglia per 2-1 ma nel post partita si è scatenata la furia di Monchi e di tutti gli andalusi Il Real Madrid di Zidane ha superato il Siviglia al Bernabeu per 2-1. Tantissime polemiche durante e dopo il match con Monchi che è esploso in zona mista, scagliandosi contro il VAR. «Gol annullato a De Jong? E’ un’azione che ha visto tutto il mondo. E’ una giocata che accade in una partita e non ci sono analisi tattiche e tecniche da fare da quel momento in poi. Mi rifiuto di analizzare la partita tecnicamente o tatticamente perché quella è un’azione chiave ed è assurdo valutare la partita da quel momento in poi. Se avessero annullato quel gol sarei sceso in campo e avrei portato via la squadra» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

SuperSportBlitz : #LaLiga – Goal Alert: Real Madrid *1-0 Sevilla *(Casemiro 57‘) #SSFootball - DiMarzio : 'Oggi il #Clasico non è più lo stesso' #Messi, nostalgia di...#CR7 - lorenz8aviani : @riotta Dai facciamo Real Madrid vs Frosinone -