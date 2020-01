Primavera 1, Sampdoria Roma 5-4: cronaca e tabellino (Di sabato 18 gennaio 2020) Al Comunale Garrone, la 15ª giornata del campionato Primavera 1 2019/20 tra Sampdoria e Roma: sintesi, tabellino, risultato, cronaca e voti (dalla nostra inviata Francesca Faralli) – Al Campo Comunale “Riccardo Garrone”, Sampdoria e Roma Primavera si sono affrontate nel match valido per la 15ª giornata del campionato Primavera 1 2019/20. Partita molto fisica e ricca di emozioni che vede la Sampdoria conquistare tre punti meritati. Primo tempo all’insegna dei gol e delle disattenzioni difensive: apre le marcature D’Amico che non sbaglia dal dischetto, pareggia D’Orazio in pochi minuti. Va in vantaggio la Roma con Felipe Estrella, risponde in dieci minuti Baldé. Nel secondo tempo si replica con una pioggia di gol. Si porta in vantaggio la Roma con la rete di D’Orazio, ma risponde immediatamente la squadra di Cottafava con i gol di Pompetti e ... Leggi la notizia su calcionews24

Sampdoria Primavera - Cottafava : «Ripartiamo da questa vittoria» – VIDEO : La Sampdoria di Cottafava si aggiudica il derby Primavera contro il Genoa: le parole del tecnico blucerchiato al termine della partita – VIDEO (-Dalla nostra inviata) Marcello Cottafava ha commentato la vittoria della Sampdoria sul Genoa al termine del derby Primavera . «Venivamo da un momento negativo, ma sappiamo che il lavoro settimanale paga sempre. Ho chiesto ai ragazzi una partita di temperamento e le risposte sul campo sono state ...

Primavera 1 - Sampdoria Genoa 1-0 : cronaca e tabellino : A Bogliasco, la 12ª giornata del campionato Primavera 1 2019/20 tra Sampdoria e Genoa : sintesi, tabellino , risultato, cronaca e voti (dal nostro inviato Alessio Eremita) – La Sampdoria di Cottafava blinda le porte del “Garrone” di Bogliasco e si aggiudica il Derby della Lanterna contro il Genoa per 1-0. I blucerchiati interrompono una striscia di quattro sconfitte consecutive e si portano al nono posto in classifica, fermando i rossoblù ...

