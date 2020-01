Pago e Miriana, Serena reagisce dopo il confronto: “Ho un brutto vizio” (Di sabato 18 gennaio 2020) Serena Enardu parla su Instagram dopo il confronto al Gf Vip tra Pago e la ex Miriana Trevisan Molti aspettavano ieri sera stessa la reazione di Serena Enardu al confronto tra Pago e Miriana Trevisan. I due ex infatti si sono incontrati nella Casa del Grande Fratello Vip 4. Miriana è entrata nella Casa per … L'articolo Pago e Miriana, Serena reagisce dopo il confronto: “Ho un brutto vizio” proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

