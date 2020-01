Obi-Wan Kenobi: la serie con Ewan McGregor non è stata cancellata (Di sabato 18 gennaio 2020) Nelle ultime ore, alcuni voci avevano dato per cancellata la serie Obi-Wan Kenobi, dedicata al personaggio di Star Wars, ma i rappresentanti di Ewan McGregor tolgono ogni dubbio. La notizia di una possibile cancellazione della serie Obi-Wan Kenobi da parte di Disney+ si è diffusa nelle ultime ore, ma i rappresentanti del protagonista Ewan McGregor sono intervenuti per smentire queste notizie errate. Dopo che alcuni account social hanno diffuso la notizia dell'abbandono di Ewan McGregor per divergenze creative, i rappresentanti dell'attore hanno lasciato una dichiarazione a The Wrap per smentire tutto, confermando che le notizie diffuse sono totalmente inaccurate e che la produzione della serie sta andando avanti come previsto. La bufala su Obi-Wan Kenobi è stata diffusa dall'account @DicsussingFilm, che ha twittato: "Ewan McGregor è uscito dalla ... Leggi la notizia su movieplayer

