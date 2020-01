Michele Bravi torna in tv dopo l'incidente: "Grazie alla terapia ho ricominciato parlare e a sentire" (Di sabato 18 gennaio 2020) Il cantante parla per la prima volta a Verissimo dopo il tragico incidente nel quale è stato coinvolto nel 2018 e a causa... Leggi la notizia su today

michele_bravi : Oggi alle 16:00 andrà in onda la prima intervista di Michele a @verissimotv #Verissimo - trash_italiano : Michele Bravi a Verissimo: il ritorno in tv dopo l'incidente - giulygiuliettaa : RT @_iaci: Non sono mai stato un grande fan di Michele Bravi, nonostante mi piaccia. Non metto bocca sull'incidente ma l'intervista andata… -