Maiale caduto dal cielo in Uruguay: proprietario dà una nuova versione (Di sabato 18 gennaio 2020) Si arricchisce di nuovi particolari la bizzarra e misteriosa vicenda del Maiale caduto dai cieli dell’Uruguay nella giornata del 15 gennaio. Sulle pagine della stampa uruguaiana, l’uomo d’affari Federico Alvarez Castillo ha infatti fornito una nuova versione dei fatti in merito al povero animale precipitato nella piscina della sua villa nella località balneare di Josè Ignacio. Secondo le indagini inoltre, l’uomo sembrerebbe essere stato al corrente dell’intera vicenda. Maiale caduto dal cielo in Uruguay Nelle sue dichiarazioni, Castillo avrebbe affermato che il Maiale caduto nella sua piscina sarebbe stato in seguito mangiato da alcuni operai della zona e che lui e la sua famiglia sono stati vittima di un attacco mediatico senza precedenti. Affermazioni che tuttavia si discostano da quelle pronunciate nelle ore immediatamente successiva all’evento, ... Leggi la notizia su notizie

