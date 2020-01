Left 4 Dead 3: Valve nega "assolutamente" di essere a lavoro su nuovi progetti legati all'IP (Di sabato 18 gennaio 2020) Negli ultimi mesi, sono stati diffusi in rete una gran varietà di rumor riguardanti i progetti videoludici di Valve, di certo alimentati dal suo ritorno in scena con l'annuncio di Half-Life Alyx. Fra i sempreverdi rumor di Half-Life 3, c'erano anche voci di corridoio che vedevano l'annuncio ormai prossimo di Left 4 Dead 3, un'altra delle IP della casa di Steam sfortunatamente ancorata al numero 2 da anni.Rispetto alla terza venuta di Gordon Freeman, le voci su L4D3 erano decisamente più insistenti e solide, grazie alle dichiarazioni continue di insider, concept art e leak vari. Molto probabilmente, qualcosa in cantiere c'era...e a quanto pare era così, ma ora non più. E questo lo ha appena confermato Valve in persona.In una dichiarazione rilasciata su IGN, Valve ha deciso di contrastare l'insorgere di tutti questi rumor, svelando apertamente che Left 4 Dead 3 non è in via di sviluppo, ... Leggi la notizia su eurogamer

Left 4 Dead 3 potrebbe essere prodotto per la realtà virtuale secondo un leak : Left 4 Dead 3 potrebbe essere in via di sviluppo ed il titolo sarebbe destinato alla realtà virtuale , almeno secondo i recenti rumor.Valve News Network, la stessa fonte che ha fatto trapelare lo screenshot di Half-Life: Alyx, ha pubblicato un nuovo video che approfondisce Left 4 Dead . Il creatore di contenuti di YouTube ha affermato che la terza voce dell'enorme sparatutto zombie era inizialmente in fase di sviluppo "alla fine del 2011 o ...

Left 4 Dead 2 : la campagna fan made Chernobyl : Chapter One è disponibile dopo 9 anni di sviluppo : L'FPS cooperativo a tema zombie Left 4 Dead 2 è stato un enorme successo quando è stato lanciato nel 2009. Dato che è stato realizzato con il Source Engine di Valve, i fan potevano facilmente usare il gioco per creare nuove mappe e campagne per mantenerlo in vita a lungo. Alcuni fan si sono impegnati molto e hanno trascorso gran parte degli ultimi nove anni a costruire qualcosa per il gioco. Ebbene, questa creazione è la campagna fan made ...

' Left 4 Dead VR è reale' e un annuncio sarebbe in programma ai The Game Awards 2019 : In seguito all' annuncio bomba di Half-Life: Alyx per VR, ecco arrivare nuove indiscrezioni su un altro famoso gioco targato Valve che potrebbe tornare in versione VR.Stiamo parlando del celebre Left 4 Dead .Stando a quanto condiviso da Tyler McVicker di Valve News Network su Twitter, "Left 4 Dead VR è reale" e sarà, dunque, un altro gioco destinato alle piattaforme VR.Leggi altro...

GTFO : lo shooter cooperativo ispirato a Left 4 Dead torna a mostrarsi in un nuovo video gameplay : L'interessante shooter stealth co-op hardcore ispirato a Left 4 Dead di 10 Chambers Collective, GTFO, torna protagonista con un nuovo video gameplay.Il gioco è sviluppato da un team formato nel 2015 che può contare sulla presenza di veterani precedentemente noti per titoli come PAYDAY: The Heist e PAYDAY 2.L'uscita del gioco è ormai imminente e, probabilmente, il nuovo video gameplay potrà risultare utile a tutti coloro che sono in attesa di ...

