Jean-Paul Gaultier dice addio alle sfilate | con una grande festa e un nuovo progetto

L'ultima sfilata si terrà il 22 gennaio. Poi, Jean-Paul Gaultier, che negli anni Ottanta ha rivoluzionato i canoni della moda, prenderà nuove forme. «Il 22 gennaio 2020, festeggerò i miei cinquant'anni di carriera nel mondo della moda, con una sfilata show al Theatre du Chatelet: sarà il mio ultimo défilé», ha annunciato lo stilista, 68 anni da compiersi ad aprile. «State ... Leggi la notizia su vanityfair

