Il Virtual Coach arriva in Serie A | cos' è e come funziona

Hai mai visto un Virtual Coach? Dopo l'idea del Monza di affidarsi ad un direttore sportivo computerizzato per cercare i giocatori più adatti da inserire in rosa, ora ecco che la tecnologia entra in scivolata anche sugli allenatori di Serie A. Dalla gara tra Lazio e Sampdoria, che apre il girone di ritorno, i tecnici troveranno infatti in panchina un tablet con una App creata da Math&Sport (partner del Coni per Tokio 2020) tutta da sfruttare. FBL-FRA-L1-NANTES-RENNESClaudio Ranieri, allenatore della SampdoriaDAMIEN MEYERSi tratta del Football Virtual Coach, un software altamente innovativo che supporterà i mister in carne ed ossa nella valutazione della gara in corso, suggerendo anche cambi di modulo, spostamenti di giocatori e sostituzioni. La nuova tecnologia è pronta così a rivoluzionare il sistema-calcio dalla base, con la possibilità che nel

