De Laurentiis, il remake sarrita rischia di portare il Napoli in Serie B (Di sabato 18 gennaio 2020) Il Napoli ha perso anche con la Fiorentina. In casa. Per 2-0. Una partita che definire imbarazzante o penosa sarebbe un complimento. La decisione populistica di esonerare Ancelotti – presa da De Laurentiis su suggerimento di Giuntoli, per quel che riguarda l’area tecnica – ha fruttato quattro sconfitte in cinque partite. L’unica vittoria in casa del Sassuolo all’ultimo minuto su autorete. Ovviamente non stiamo qui a prendercela con Gattuso, ci mancherebbe. Al di là di considerazioni sulla squadra pensante o meno. In qualche modo Gattuso deve pur difendersi, lo comprendiamo. Circa quaranta giorni fa, il Napoli, De Laurentiis – perché è lui il presidente – ha optato per una scorciatoia che si è invece rivelata un vicolo cieco. Bisognava analizzare seriamente quel che era successo, sin dalla campagna acquisti o meglio dalla non campagna cessioni. ... Leggi la notizia su ilnapolista

