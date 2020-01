D’Angelo: “Il Benevento domina con merito ma avremo chance per vincere” (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiPisa – Tanto rispetto per il Benevento e per ciò che sta facendo, ma nessuna intenzione di deporre le armi sin da subito. Luca D’Angelo, allenatore del Pisa, ha speso parole di elogio nei confronti dei giallorossi nel corso della conferenza di presentazione alla vigilia del match di domani (ore 21 al Ciro Vigorito) mostrandosi ottimista per un risultato positivo, a patto che i suoi scendano in campo con l’atteggiamento giusto e senza lasciare nulla al caso. Di seguito le dichiarazioni del tecnico dei toscani: Ambiente – “Affrontiamo la squadra più forte del campionato, la classifica parla chiaro. Dovremo fare una grande partita a Benevento, abbiamo fatto un buon percorso di allenamento. Vido e Soddimo si sono presentati bene sia sul piano fisico che motivazionale, non ho ancora scelto se partiranno dal primo minuto oppure ... Leggi la notizia su anteprima24

