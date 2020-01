C’è posta per te: Valeria cerca di riconquistare Giuseppe lui cede e apre la busta (Di domenica 19 gennaio 2020) Nella seconda puntata di "C'è posta per te" si racconta la storia di Valeria e Giuseppe. Due ragazzi belli, giovani, innamorati eppure qualcosa tra loro sembra non funzionare più, dopo un momento di crisi, tanto da essersi allontanati. Lei spera che lui possa perdonarla e tornare a casa, lui inizialmente restio cede e apre la busta. Leggi la notizia su fanpage

