“C’è posta per te”.Non mi sono mai sentito amato dai miei genitori, mi hanno abbandonato in un ospedale” (Di sabato 18 gennaio 2020) Lorenzo e Luca hanno accettato l’invito. Annamaria prende la parola e si scusa con i figli: “Lo so che ho sbagliato, ma mi mancate. Perdonatemi, vi voglio bene. Lorenzo tu pensi che io non sia stata una buona madre per te, ma tu sei sempre stato un ragazzo ribelle. Si litigava sempre e questo mi faceva male. Perdonami, ti voglio bene Lorenzo. Luca, perdona il male che ti ho fatto, quando piangevi e me ne sono andata. O mi parlavi e non ti guardavo in viso. Mi mancano le tue risate, le tue cene anche se un po’ piccanti. Perdonami Luca, ti voglio bene”. Vincenzo aggiunge: “sono qui oggi per la mamma, perché sta male. Sapete che vi vuole bene. Abbiamo preso una casa e ha fatto fare una camera matrimoniale per voi due con televisione e videogiochi. È anche casa vostra”. Lorenzo, trattenendo a stento le lacrime, spiega: “Io da quando sono ... Leggi la notizia su howtodofor

QuiMediaset_it : A #CePostaPerTe ospiti #CanYaman e #MaraVenier Domani, in prima serata su #Canale5 @CePostaPerTeOff… - trash_italiano : Questo #GFVIP è un 'C'è Posta Per Temptation'. - ourlittletalks_ : Sto tornando a casa ditemi che non ci sono state storie molto trash a c'è posta -