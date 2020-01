Can Yaman: militare, altezza, oggi (Di sabato 18 gennaio 2020) Ospite della puntata di stasera di C'è posta per te, il people show del sabato sera condotto con ottimi risultati da Maria De Filippi, sarà l'attore turco Can Yaman, diventato noto in Italia per il ruolo da protagonista nella soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, programmata dal 2017 d'estate da Canale 5. Conosciamolo meglio.Nato a Instanbul l'8 novembre del 1989, è figlio di un avvocato albanese e di una professoressa di lettere. Dopo aver frequentato il Liceo Italiano di Istanbul dove fu notato per essere uno degli studenti più promettenti, ha conseguito la laurea in Legge all'Università Yeditepe nel 2012 e poi ha cominciato a esercitare la professione di avvocato. Dopo sei mesi ha invece preferito darsi alla sua passione per la recitazione. Conosce quattro lingue:turco, italiano, tedesco e inglese.Can Yaman: militare, altezza, oggi pubblicato su ... Leggi la notizia su blogo

QuiMediaset_it : A #CePostaPerTe ospiti #CanYaman e #MaraVenier Domani, in prima serata su #Canale5 @CePostaPerTeOff… - WittyTV : ?? Comunicazione ufficiale: Can Yaman sarà ospite della seconda puntata di #CePostaPerTe e vi aspetta sabato 18 genn… - Helen_Helen1991 : RT @CePostaPerTeOff: Ospite della seconda puntata di #CePostaPerTe Can Yaman ?? Vi aspettiamo sabato in prima serata su Canale 5! Ci sarete,… -