Can Yaman, C’è posta per te: Maria De Filippi in difficoltà con il pubblico (Di sabato 18 gennaio 2020) Can Yaman fa impazzire il pubblico di C’è posta per te. Maria De Filippi in difficoltà Il pubblico di C’è posta per te e di Amici quando è composto da donne, e l’ospite di turno è un bel ragazzo, impazzisce, mettendo in difficoltà Maria De Filippi. Forse mai come quest’anno la conduttrice si è trovat a dover placare i bollenti spiriti del pubbblico femminile di C’è posta per te di fronte alla presenza dell’attore turco Can Yaman, conosciuto su Canale 5 grazie alla serie Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Dopo il consueto filmato introduttivo le donne hanno iniziato a gridare e Maria De Filippi, facendo il gesto del ‘Ma siete matte?’, l’ha fatto entrare: un boato si è alzato dal pubblico assieme al classico coro ‘Sei bellissimo’. L’attore ha scherzato chiedendo se per caso fossero la giuria. Maria De ... Leggi la notizia su lanostratv

