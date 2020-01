Acerra, sforamenti delle polveri sottili: divieto di transito in centro (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAcerra: sforamenti delle polveri sottili, in attesa di conoscere l’esito delle ispezioni ministeriali all’inceneritore, è stato disposto il divieto di transito dei mezzi pesanti in centro storico. Sullo sforamento delle polveri sottili proseguono gli accertamenti degli agenti della Polizia Municipale sulle diverse possibili sorgenti inquinanti: con l’obiettivo di emettere provvedimenti efficaci e non restrittivi su tutti i veicoli e su tutto il traffico che pare non abbiano risultati concreti, come rilevato nella altre città, il Comandante della Polizia municipale con Ordinanza dirigenziale n. 8 del 2020 ha disposto il divieto di transito nel centro urbano ai veicoli di una massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, in particolare autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan e trattori stradale mezzi speciali. Richiesto ... Leggi la notizia su anteprima24

ottopagine : Acerra: sforamenti delle polveri sottili, scatta il divieto #Acerra - Notiziedi_it : «Sforamenti delle polveri sottili», blitz dei carabinieri all'inceneritore di Acerra. A2A: «Nulla di anomalo»… -