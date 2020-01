USA, valanga su resort a Lago Tahoe in California: un morto e un ferito grave (Di venerdì 17 gennaio 2020) Una valanga ha travolto un resort di montagna, Alpine Meadows, nella zona del Lago Tahoe in California. A causa della valanga, una persona ha perso la vita, mentre un’altra ha riportato gravi ferite alla parte inferiore del corpo ed è stata trasferita in ospedale. Al momento, non è ancora nota la causa della valanga.L'articolo USA, valanga su resort a Lago Tahoe in California: un morto e un ferito grave Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

