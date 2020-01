ULTIM’ORA: FORTE SCOSSA DI TERREMOTO IN CALABRIA (Di venerdì 17 gennaio 2020) FORTE TERREMOTO in CALABRIA, SCOSSA di magnitudo 4 nella notte vicino Catanzaro Il sisma ha avuto ipocentro a 8 km di profondità ed epicentro a 6 km da Albi e a 19 dal capoluogo. Al momento non si hanno segnalazioni da danni a persone o cose, ma la SCOSSA è stata avvertita distintamente anche nei comuni vicini. Una SCOSSA di TERREMOTO di magnitudo 4 è stata registrata dall’INGV a 6 chilometri a nord di Albi (Catanzaro), in CALABRIA alle 00.37 di venerdì 17 gennaio, a circa 8 chilometri di profondità. La SCOSSA è stata avvertita nei comuni limitrofi. Il sisma è stato percepito in maniera molto netta, soprattutto ai piani alti degli edifici, anche se fortunatamente ha avuto una durata molto ridotta. Non si registrano danni o feriti. Evento sismico del 17 gennaio 2020, Ml 4.0 in provincia di Catanzaro https://t.co/4d3iDXEDBR— INGVterremoti (@INGVterremoti) January 17, ... Leggi la notizia su howtodofor

