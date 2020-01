Ultime Notizie Roma del 17-01-2020 ore 19:10 (Di venerdì 17 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno un taglio del cuneo fiscale che interesserà i redditi fino a €40000 arrivando a €100 al mese per chi guadagna fino a €28000 per poi scendere con un doppio sistema sarebbe questa l’ipotesi illustrata dal governo al tavolo con i sindacati in corso a Palazzo Chigi non puoi 28.000 euro e fino ai 35 mila riduzione delle tasse calerebbe gradualmente fino ad arrivare a €80 al mese per Landini della CGIL è una giornata importante perché dopo tanti anni c’è un provvedimento ed aumenta il salario netto di una parte dei Lavoratori indipendenti per Furlan della CISL è un risultato parziale ma positivo che lunedì il voto in Giunta sull’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il caso Gregoretti in tribunale Ci vado a testa alta Il 20 gennaio si ... Leggi la notizia su romadailynews

Governo Ultime Notizie : legge elettorale - sistema proporzionale vicino? : Governo ultime notizie : legge elettorale , sistema proporzionale vicino? Governo ultime notizie – Come annunciato nelle scorse settimane gennaio 2020 non sarà un mese semplice per l’esecutivo. Ma la prima nube sembra superata grazie alla bocciatura da parte della Consulta del referendum proposto dalla Lega per modificare la legge elettorale in una direzione pro-maggioritario con l’abrogazione della parte proporzionale . La ...

Ultime Notizie Roma del 17-01-2020 ore 15 : 10 : Roma dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile referendum della Lega che proponeva un ritorno al sistema maggioritario la legge elettorale resta per il momento dunque il rosatellum che prende il nome dalla della riforma Ettore Rosato un sistema misto tra maggioritario è proporzionale applicato per la prima volta le politiche del marzo ...

Ultime Notizie Roma del 17-01-2020 ore 10 : 10 : Roma dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio a due giorni dalla conferenza di Berlino sulla Libia sembra un aprirsi spiragli per una soluzione politica a fare sarai ci assicurano che siederanno al tavolo a cui parteciperà anche Pompeo il generale di Bengasi oggi ad Atene che provvede Pronti al veto sul raccordo di pace Se non verrà cancellato d’accordo Tripoli ancora sulle ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi - Ocean Viking soccorre 39 migranti a nord della Libia : Ultime notizie , Ultim'ora oggi . La nave dell'Ong, Ocean Viking , ha soccorso in queste ore 39 migranti a nord della Libia , 17 gennaio 2020,

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 va aumentata a 102 per Brambilla : Pensioni ultime notizie : Quota 100 va aumentata a 102 per Brambilla Pensioni ultime notizie , l’economista in Quota Lega Alberto Brambilla parla di Quota 100 definendo che la riforma Pensioni stica varata lo scorso anno ha formulato questa misura incompleta, in quanto alla scadenza naturale della nuova pensione anticipata, si andrà a creare uno scalone di 5 anni, con tutte le conseguenze del caso. Per ovviare a questo problema e avviare il ...

