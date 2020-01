Ultime Notizie Roma del 17-01-2020 ore 14:10 (Di venerdì 17 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale ancora una bene ritrovata l’ascolto redazione da Francesco Vitale in studio i due episodi funerali del generale kassem sulle mani e il giorno in cui l’iran attaccato alle basi americane miracoli delle mani di alla hanno mostrato il potere di una nazione che ha dato uno schiaffo in faccia di stato.it come superpotenza è che la volontà di Allah e continuare il cammino e conquistare la vittoria lo dice la guida Suprema iraniana ali khamenei nel suo primo sermone dopo 8 anni alla preghiera islamica Iran 11 soldati americani Intanto sono stati ricoverati in ospedale dopo aver accusato sintomi di commozione cerebrale ad alcuni giorni di distanza dal attacco missilistico iraniano la base irachena di alzare il pentagono aveva negato che vi fossero stati danni alle persone non è l’Italia di aver fatto errori nella crisi Libica l’errore ... Leggi la notizia su romadailynews

