TG RDN del 17-01-2020 (Di venerdì 17 gennaio 2020) PEGGIORA SMOG A ROMA, 11 CENTRALINE SU 13 SOPRA IL LIMITE Roma – Continuano a salire ovunque i valori delle polveri sottili a Roma. Secondo i dati di Arpa Lazio relativi alla giornata di ieri, su 13 centraline ben 11 sono risultate sopra il limite dei 50 microgrammi al metro cubo, 2 in piu’ rispetto ai valori di mercoledi’. Maglia nera a Tiburtina, che arriva a 82 microgrammi, seguite da Magna Grecia a 70, Cinecitta’ e Bufalotta a 69 e Malagrotta a 67. La sindaca, Virginia Raggi, ha disposto anche per oggi lo stop dei veicoli piu’ inquinanti, compresi tutti i diesel. Nonostante queste misure e in assenza di piogge, pero’, l’emergenza non sembra arrestarsi. SINDACO ROCCASECCA: IN DISCARICA TIR DA ROMA, VALUTEREMO BLOCCO Il giorno dopo la chiusura della discarica di Colleferro, sette tir di rifiuti si sono presentati all’alba ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2020 ore 17:15: VIABILITÀ DEL 17 GENNAIO 2020 ORE 17… - romadailynews : Traffico Roma del 17-01-2020 ore 17:00: RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE, LUNGO LA… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2020 ore 16:30: VIABILITÀ DEL 17 GENNAIO 2020 ORE 16… -