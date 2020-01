Star Wars IX: un epico duello tra Kylo Ren e Darth Vader nella versione di Colin Trevorrow (Di venerdì 17 gennaio 2020) La versione di Star Wars XI scritta da Colin Trevorrow, diffusa in rete nei giorni scorsi, contiene un epico duello tra Kylo Ren e Darth Vader. All'inizio di questa settimana è stato diffuso lo script di Star Wars IX, che sarebbe stato intitolato Duel of Fates, scritto da Colin Trevorrow, che conterrebbe un epico duello tra Kylo Ren e Darth Vader, scena che molti fan avrebbero voluto vedere per finire in bellezza la saga. Per molti, lo script originale di Star Wars IX finito in rete sarebbe migliore di Star Wars: L'ascesa di Skywalker. In questa sceneggiatura, Colin Trevorrow e il suo co-sceneggiatore Derek Connolly hanno approfondito la mitologia di Star Wars e hanno ricollegato alcuni nuovi personaggi a quelli storici, come nel caso di Kylo ... Leggi la notizia su movieplayer

omelete : Lucasfilm quer que Taika Waititi dirija novo filme do universo Star Wars: - NEPHILILY : Star Wars si divide in tre trilogie: una originale, un prequel ed un sequel, è corretto? e poi c’è un’altra saga an… - exodusdragons : Star Wars: Taika Waititi dirigerà uno dei prossimi film? -