Sicilia: Cisl, ‘Trasporti, E’ ora di una grande mobilitazione che tolga alibi a chiunque’ (Di venerdì 17 gennaio 2020) Palermo, 17 gen. (Adnkronos) – “Anas, Cas? Governo nazionale, governo regionale? Non ci interessano le diatribe né i ping pong di responsabilità né gli annunci roboanti di piani speciali per la Sicilia con effetti sempre di là da venire”. Così la Cisl Siciliana in un documento che interviene sulla querelle esplosa tra il governatore e l’Anas riguardo allo stato della viabilità nell’Isola. “Pensiamo sia arrivato il momento ‘ si legge nella nota ‘ di una grande mobilitazione che tolga a chiunque l’alibi del non fare o del far male». Perché l’unica cosa che i Siciliani desiderano è avere strade sicure e infrastrutture efficienti. «Siamo stufi ‘ afferma Sebastiano Cappuccio, segretario generale ‘ di essere il quarto mondo del sistema italiano dei trasporti». Senza infrastrutture degne di questo nome, sottolinea il ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

