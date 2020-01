Serie Galaxy S20 e Z Flip: poche novità tra le specifiche e prezzi elevati (Di venerdì 17 gennaio 2020) L’11 febbraio è sempre più vicino e il lancio della nuova Serie Galaxy S20 e del secondo pieghevole, il Galaxy Bloom rinominato Z Flip secondo alcune indiscrezioni, è dietro l’angolo.Come ogni anno, le notizie trapelate per i top Samsung sono molte e ricche. Nel 2020 la situazione di certo non è cambiata e sono molte le informazioni dei dispositivi che vedremo il mese prossimo a San Francisco.Ma le novità non sono poi tante, a parte il solito incremento di RAM e dimensioni del display. Si può ancora parlare di smartphone con diagonali che arrivano a toccare i sette pollici?Trucchi Galaxy Note10/10+, dove acquistarlo, S Pen e tempi di ricaricaSerie Galaxy S20 e Z Flip: poche novità, aumento dei prezziLa Serie Galaxy S20 sarà costituita da una Serie di almeno tre smartphone con diverse caratteristiche, dimensioni e prezzi. Ci saranno poi versioni 4G e 5G con altrettanti ... Leggi la notizia su pantareinews

giannifioreGF : Serie #GalaxyS20 e Z Flip: poche novità tra le specifiche e prezzi elevati - TechZillaIT : Dopo tutto il clamore per la serie di smartphone Galaxy S20 che arriverà ad inizio mese di Febbraio, è arrivato il… - OutOfBitit : Samsung serie Galaxy S20: ecco dimensioni dei tre modelli a confronto -