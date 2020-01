Savoia: è guerra per la successione femminile. La Consulta del Regno contro la decisione di Vittorio Emanuele: “La Legge Salica è immodificabile” (Di venerdì 17 gennaio 2020) È guerra in casa Savoia per la successione femminile Non si arrestano le polemiche in casa Savoia in seguito alla decisione di Vittorio Emanuele di aprire a una successione femminile, nominando la nipote Vittoria come erede al trono. La notizia risale al 15 gennaio, quando, in un’intervista al Corriere della Sera, Vittorio Emanuele, figlio del re Umberto II, che lasciò l’Italia nel 1946 dopo la fine della monarchia e l’inizio della Repubblica, ha annunciato l’abolizione della Legge Salica, risalente al V secolo, che fino ad ora consentiva solo ai maschi di ereditare il trono. Dopo mille anni, i Savoia aprono alle donne: la nuova erede al trono è Vittoria, 16 anni Secondo questo decreto, infatti, le donne potevano ereditare solo beni famigliari di secondaria importanza. “La decisione è stata meditata e non è frutto di particolari circostanze o urgenze, la società va ... Leggi la notizia su tpi

