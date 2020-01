Sassuolo – Torino | Dove vedere l’anticipo delle 18 di sabato 18 gennaio in diretta e streaming (Di venerdì 17 gennaio 2020) La prima giornata di ritorno del campionato di Serie A continua con l’anticipo tra Sassuolo e Torino. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18 e sarà visibile in diretta sui canali Sky. Nella scorsa giornata il Sassuolo ha perso per 3 – 0 nello scontro fuori casa contro l’Udinese. Vittoria in casa invece per il Torino che batte per 1 – 0 il Bologna. ha vinto 2 – 0 contro la Spal in casa di quest’ultima. Le tre sconfitte di fila mantengono il Sassuolo in 15esima posizione a soli 19 punti e una vittoria in casa sarebbe quello che ci vuole per ridare fiducia alla squadra. Ottava posizione invece per il Torino che a quota 27 punti deve preoccuparsi solo di Verona e Milan a pochi punti di distanza. Dove vedere in diretta l’anticipo di Serie A Sassuolo – Torino L’anticipo della prima giornata di ritorno di Serie A tra Sassuolo e ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

