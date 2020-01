Pd Campidoglio: bando case popolari da 22 mln snobbato da Giunta Raggi (Di venerdì 17 gennaio 2020) Roma – “A Roma l’emergenza abitativa e’ una realta’ drammatica. Migliaia di nuclei familiari, circa 13 mila, attendono una casa e abitano in alloggi di fortuna o occupano stabili inutilizzati. Il patrimonio di edilizia pubblica attende da anni interventi necessari di manutenzione. La Regione Lazio per affrontare il bisogno impellente di manutenzioni e di appartamenti ha stanziato 22 milioni di euro, parte di uno stanziamento nazionale del Cipe, destinati ad aumentare la disponibilita’ di residenze popolari e intervenire sugli edifici comunali degradati.” “Il Campidoglio, apprendiamo dal quotidiano online Roma Today, inspiegabilmente, anziche’ approfittare della disponibilita’ di fondi per i progetti Ater, ha preferito non partecipare all’avviso pubblico regionale finalizzato a finanziare progetti di recupero, superamento ... Leggi la notizia su romadailynews

