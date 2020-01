Nozze trash, Tony e Tina Colombo per due ore in Procura: ascoltato anche de Magistris jr (Di venerdì 17 gennaio 2020) ascoltato per circa due ore il cantante neomelodico Tony Colombo che, nel pomeriggio, si è recato negli uffici della Procura di Napoli accompagnata dalla moglie Tina Rispoli e... Leggi la notizia su ilmattino

Notiziedi_it : Napoli, nozze trash: in Procura Tony Colombo e Claudio de Magistris - Notiziedi_it : Nozze trash, Tony e Tina Colombo per due ore in Procura: ascoltato anche de Magistris jr - Notiziedi_it : Nozze trash, in Procura Tony Colombo e Claudio de Magistris -