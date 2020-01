Monster Hunter World: Iceborne per PC, disponibile la patch 10.12.01 che corregge il problema dei salvataggi (Di venerdì 17 gennaio 2020) Nella giornata di ieri vi avevamo riportato i gravi problemi che i giocatori su PC di Monster Hunter World: Iceborne hanno riscontrato con l'arrivo dell'espansione. Oltre ai cali di framerate che sfociano in un freeze vero e proprio, il bug più importante causava l'eliminazione dei file di salvataggio.Come promesso da Capcom, la nuova patch che aggiorna il gioco alla versione 10.12.01 è qui. L'aggiornamento non solo corregge questo bug, ma migliora anche l'utilizzo complessivo della CPU su vari sistemi. Si noti che questo varierà a seconda della configurazione del PC dell'utente e dalla componente hardware. I miglioramenti attuati valgono sia per il gioco base che per l'espansione.Una volta che avvierete il client di Steam, la patch verrà scaricata automaticamente e in men che non si dica sarete in grado di entrare nel gioco e di ritrovare tutti i vostri salvataggi.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : Disponibile la patch di #MonsterHunterWorldIceborne che corregge il bug legato ai salvataggi. - AppleNews_it : RT @pcexpander: Monster Hunter World Iceborne: risolti i problemi coi salvataggi su PC con una patch #pcexpander #cybernews #nonstopnews #c… - pcexpander : Monster Hunter World Iceborne: risolti i problemi coi salvataggi su PC con una patch #pcexpander #cybernews… -