Milan-Torino orario e tv: data, programma e streaming Coppa Italia 2020 (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sarà quindi Milan-Torino il terzo quarto di finale della Coppa Italia 2019-2020. I rossoneri, che hanno superato la SPAL aspettano il Torino (che una settimana fa aveva eliminato il Genoa ai rigori) in una sfida che permetterà, alla vincente, di andare ad affrontare chi uscirà vincente da Juventus-Roma. La partita si giocherà a San Siro, dato che la squadra di mister Stefano Pioli ha un ranking migliore rispetto ai granata, e si disputerà martedì 28 gennaio alle ore 20.45 . Ci attende, quindi, la super-sfida tra Zlatan Ibrahimovi e Andrea Belotti. Due grandi attaccanti che proveranno a trascinare le rispettive squadre verso la semifinale che, come al solito, si disputerà in un match con andata e ritorno. IN TV – Milan-Torino sarà trasmesso dalla Rai che, a seconda del palinsesto deciderà se proporre la partita su Rai1 o Rai2. In streaming si potrà seguire su RaiPlay su pc, tablet ... Leggi la notizia su oasport

