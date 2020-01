Migranti, quasi 100 in Sardegna dall’Algeria con i barchini. E presto aprirà il primo centro per i rimpatri (Di venerdì 17 gennaio 2020) quasi cento Migranti sono sbarcati sulle coste del sud della Sardegna fra martedì e giovedì. Quello degli arrivi con i barchini dall’Algeria è un fenomeno già registrato in passato ma in crescita negli ultimi tempi. Tanto che lunedì 20 gennaio aprirà il primo centro regionale permanente per il rimpatrio dei Migranti (Cpr). I primi segni della nuova ondata di sbarchi sono stati registrati venerdì 10 gennaio, quando otto algerini sono sbarcati in località Maladroxia, a Sant’Antioco. Gli otto Migranti, tutti uomini in buone condizioni di salute, sono stati bloccati dai carabinieri. Dopo le visite mediche e le operazioni di identificazione, sono stati trasferiti nel centro d’accoglienza di Monastir, alle porte di Cagliari. Ma gli sbarchi si sono intensificati fra martedì e mercoledì, quando nel giro di 12 ore sono arrivati 31 algerini. Il primo sbarco è stato registrato martedì ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

