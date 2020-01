Meteo FIRENZE: arriva la PIOGGIA e torna un pizzico d'inverno dal weekend (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il Meteo su FIRENZE sarà ancora discreto venerdì, ma con nuvolosità in aumento nel corso della giornata ad annunciare un peggioramento che entrerà nel vivo sabato con qualche PIOGGIA. Seguiranno condizioni di variabilità con clima più freddo e ventoso. Venerdì 17: nuvoloso. Temperatura da 2°C a 10°C. Pressione atmosferica media: 1027 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 23 Km/h. Zero Termico: circa 2400 metri. Sabato 18: molto nuvoloso con PIOGGIA, molto ventoso a tratti. Stima PIOGGIA 5 mm. Temperatura da 6°C a 10°C. Pressione atmosferica media: 1021 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord 19 Km/h, raffiche 50 Km/h. Zero Termico: circa 1500 metri. Domenica 19: nubi sparse, molto ventoso a tratti. Temperatura da 3°C a 9°C. Pressione atmosferica media: 1027 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord/Nord-Est 23 Km/h, raffiche 57 ... Leggi la notizia su meteogiornale

