Maiale cade dal cielo: mistero in Uruguay (Di venerdì 17 gennaio 2020) Un Maiale cade dal cielo e tutta la scena viene ripresa da un video. Sembra incredibile ma invece è tutto vero. La vicenda risale a giovedì 9 Gennaio 2020 ed è avvenuta a José Ignacio, una località balneare che si trova a circa 160 chilometri ad est dalla capitale Montevideo, in Uruguay. Ovviamente, il video è diventato virale in pochissimo tempo sul web. Le immagini che girano sui social mostrano un elicottero civile sorvolare su una villa dal quale, subito dopo, si vede cadere un Maiale. L’animale finisce esattamente dentro la piscina della casa situata proprio sotto il velivolo. Il proprietario dell’abitazione, un imprenditore, ha raccontato quanto successo. L’uomo ha riferito di aver sentito un forte rumore provenire dal giardino mentre si trovava a casa con la sua famiglia. Uscito per vedere cosa avesse provocato il boato, l’imprenditore ha notato il Maiale ... Leggi la notizia su notizie

