Juventus-Roma orario e tv: data, programma e streaming Coppa Italia 2020 (Di venerdì 17 gennaio 2020) 22/01/2020 20:45 Stadio: ALLIANZ STADIUM (Torino) Diretta: RAI 1 Juventus-Roma Negli ottavi di finale della Coppa Italia di calcio la Roma ieri ha eliminato il Parma vicendo in trasferta per 0-2. I capitolini affronteranno nei quarti di finale, in gara secca in programma mercoledì 22 gennaio alle ore 20.45, la Juventus. I bianconeri giocheranno la sfida in casa, in base al sorteggio effettuato dalla Lega di Serie A. Le gare, tutte in partita secca per i quarti di finale, saranno trasmesse in diretta tv su Raiuno, mentre saranno visibili in streaming su RaiPlay, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale delle sfide. programma Coppa Italia CALCIO 2019-2020 Quarti di finale Coppa Italia mercoledì 22/01/2020 ore 20.45 Juventus – Roma Guida tv – Diretta su Raiuno Guida streaming – Diretta su RaiPlay Diretta live testuale su OA ... Leggi la notizia su oasport

