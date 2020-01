Ionity - La ricarica si pagherà in base ai kWh (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ionity ha presentato un nuovo piano tariffario che prevede il pagamento delle ricariche in base ai kWh erogati dalla colonnina. A partire dal 31 gennaio, infatti, i clienti non in possesso di un abbonamento dovranno pagare 0,79 euro per ogni kWh ricaricato. Per chi utilizza poco la propria auto a zero emissioni, soprattutto in autostrada, questo nuovo sistema di calcolo potrebbe portare a un lieve risparmio rispetto alla tariffazione flat, ma per chi percorre molti chilometri il costo di una ricarica potrebbe superare quello di un pieno di carburante.Elettrico contro termico. Fermo restando che le colonnie fast sono pensate principalmente per i viaggi e non per l'utilizzo quotidiano, in cui le soluzioni di ricarica domestica la fanno da padrone, possiamo azzardare un confronto tra l'endotermico e l'elettrico prendendo a esempio due versioni della Hyundai Kona, una a gasolio e una a ... Leggi la notizia su quattroruote

