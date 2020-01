In Cina il tasso di natalità è sceso al livello più basso dal 1949 (Di venerdì 17 gennaio 2020) L’ufficio nazionale di statistica cinese ha reso noto che nel 2019 il tasso di natalità nazionale è stato di 10,48 nascite per 1000 abitanti, il più basso dal 1949, anno in cui venne fondata la Repubblica Popolare Cinese. Il numero Leggi la notizia su ilpost

luigiluccarini : @michele_geraci @nadia96966280 Non ho pregiudizi verso la Cina, ma il suo GDP growth rate da tempo è declina e ques… - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Cina, tasso di natalità sceso al suo livello più basso nel 2019 #Cina - MediasetTgcom24 : Cina, tasso di natalità sceso al suo livello più basso nel 2019 #Cina -