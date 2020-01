I Simpson, Hank Azaria: "Non sarò più la voce di Apu" (Di sabato 18 gennaio 2020) Il personaggio di Apu potrebbe non apparire più in I Simpson: Hank Azaria ha confermato che non gli darà voce in futuro. I Simpson dovranno fare i conti con l'assenza di Hank Azaria: l'attore ha svelato che non darà più voce ad Apu, il personaggio al centro di molte critiche nel corso degli anni. L'attore ha compiuto il suo annuncio durante un'intervista rilasciata a Slashfilm in occasione della promozione della sua serie Brockmire. Hank Azaria ha ora dichiarato: "Tutto quello che sappiamo è che non sarò più il doppiatore del personaggio, a meno che non ci sia un qualche tipo di transizione o qualcosa di simile.". Il doppiatore di Apu ha quindi confermato il suo addio a I Simpson ribadendo: "Abbiamo tutti ... Leggi la notizia su movieplayer

