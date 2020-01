Grande Fratello Vip 2020, Fernanda Lessa rischio squalifica per una frase omofoba (Di venerdì 17 gennaio 2020) Grande Fratello Vip 2020, Fernanda Lessa rischio squalifica per una frase omofoba ai limiti della tollerabilità, peggiorata da un’inequivocabile smorfia di disprezzo che non è sfuggita alle telecamere. La showgirl sudamericana non è al primo errore di questo genere: poco prima aveva mostrato di avere poca simpatia nei confronti di chi sceglie di amare persone sello stesso genere con una parola inaccettabile. Fernanda Lessa ha scatenato le polemiche con una parola detta durante la diretta. E se la parola in se potrebbe essere accettata, perché non sarebbe offensiva, la smorfia che Fernanda Lessa ha fatto pronunciandola ha mostrato tutto il suo disprezzo per la categoria. La modella sudamericana stava parlando di Licia Nunez con Andrea Montovoli e, facendo finta di aver scordato il nome ... Leggi la notizia su bigodino

