FantaSanremo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Facciamo un gioco? Una cosa di fantascienza. Un FantaSanremo.In un mondo parallelo, in cui tutta la storia umana è andata diversamente, c’è – mettiamo il caso – una Amadea che presenta il suo Festival di Sanremo: settantesima di una lunghissima serie di donne conduttrici (un presentatore maschio era stato mandato a condurre – perbacco – solo quattro volte su settanta, esclusa qualche volta esclusivamente in radio e solo come rigorosa enunciazione del programma generale, oppure in regime di co-conduzione, a indiscutibile trazione femminile), di Baude e Filogame e Bongiorne da record di presenze.Grande conferenza stampa piena di rose e faretti, giornaliste da ogni dove, selve di fotografe, ed ecco che Amadea annuncia il “suo” Festival, ponendo come primissima cosa, proprio nella prima frase, la questione della “presenza ... Leggi la notizia su huffingtonpost

