Detto Fatto, telefonata choc per Jonathan: Bianca Guaccero sconvolta. Poi il colpo di scena (Di venerdì 17 gennaio 2020) A Detto Fatto è diventato imperdibile il momento della “Superclassifica Jon”, ovvero lo spazio di gossip in cui Jonathan Kashanian racconta al pubblico retroscena, segreti e stranezze dei vip. Ma giovedì pomeriggio è stato piuttosto movimentato perché quello che è successo nel corso dell’ultima puntata del factual show di Rai2 ha sconvolto lo stesso protagonista, mentre la padrona di casa, Bianca Guaccero, è rimasta senza parole. Poi, alla fine, c’è stato il colpo di scena. Ma partiamo dal principio. L’argomento cardine della “Superclassifica Jon” erano ‘le corna dei vip’. Casi di tradimenti più o meno sui personaggi del mondo dello spettacolo, ma proprio all’inizio della rubrica in studio è arrivata una chiamata in diretta. Al telefono la voce di una donna che per privacy non ha voluto presentarsi ma che ha cominciato ad attaccare Jonathan. (Continua dopo la foto) La donna ha Detto di ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

