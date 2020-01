Caso di meningite a Senigallia, colpita maestra: profilassi per alunni (Di venerdì 17 gennaio 2020) Allarme a Senigallia, dove l’ennesimo Caso di meningite registrato nel nostro Paese ha colpito una maestra elementare di 50anni. La donna è stata immediatamente ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale di Fermo a seguito della diagnosi di meningite meningococcica, variante batterica virale e generalmente più pericolosa della malattia. A causa della professione della 50enne, sono stati sottoposti a profilassi preventiva i suoi alunni della scuola elementare di Vallone. Caso di meningite a Senigallia Stando a quanto riportato dalla stampa locale la donna si sarebbe recata al pronto soccorso di Senigallia, per poi essere trasferita al reparto malattie infettive dell’ospedale di Fermo una volta appurata la diagnosi di meningite meningococcica. Le condizioni della maestra sono state al momento definite gravi dagli organi di stampa. Contestualmente, il dipartimento ... Leggi la notizia su notizie

