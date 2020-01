Bimba muore impiccata arrampicandosi sull’albero: aveva 4 anni (Di venerdì 17 gennaio 2020) Una tragedia terribile, una morte che segnerà per sempre la vita della famiglia. Una Bimba di 4 anni, Freya Thorpe, è morta dopo che il caschetto della sua bicicletta si è incastrato in un ramo mentre si arrampicava su un albero. La piccola è rimasta tragicamente impiccata. La vicenda è successa a Upper Heyford, vicino a Bicester, proprio davanti alla casa della bambina. Freya era solita giocare appena fuori dalla propria abitazione facendo dei giri in bici. Quel giorno però ha deciso di parcheggiare la sua bicicletta e provare ad arrampicarsi sull’albero, come fanno molti suoi amichetti. Purtroppo però è scivolata e la cinghia del casco che indossava si è impigliata tra i rami, uccidendola. Bimba muore impiccata Il padre di Freya era appena uscito di casa per recarsi al lavoro, mentre la madre si trovava in casa con le due gemelline nate da poco. Ad accorgersi della piccola, i ... Leggi la notizia su notizie

