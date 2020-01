Bambin Gesù: clown, acrobati e giocolieri intrattengono piccoli pazienti ospedale (Di venerdì 17 gennaio 2020) Roma – Un’allegra invasione di clown, acrobati e giocolieri circensi ha colorato oggi la ludoteca e il Castello dei giochi dell’ospedale Pediatrico Bambino Gesu’ di Roma. Per iniziativa del Dicastero vaticano per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale in collaborazione con l’ospedale della Santa Sede, quindici artisti del Rony Roller Circus si sono esibiti nella mattinata di oggi davanti ai piccoli pazienti del Bambino Gesu’ presenti nelle aree gioco dell’ospedale e in alcuni reparti. Prima dell’esibizione i circensi hanno partecipato alla S. Messa celebrata nella cappella del Bambino Gesu’ dal cardinale Peter K.A. Turkson, Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. L’evento e’ espressione dell’attenzione pastorale della Chiesa verso il mondo dei circensi e dei fieranti e si inserisce ... Leggi la notizia su romadailynews

fucilatalcuore : RT @PediatriaOggi: Il cane abbandonato che ha trovato riparo grazie al bambin Gesù - CiaoKarol : Se l’ansia e la depressione ti schiacciano, invoca Santa Teresina del Bambin Gesù. Preghiera della notte tra il 16… - oasi_7 : Se l’ansia e la depressione ti schiacciano, invoca Santa Teresina del Bambin Gesù. Preghiera della notte tra il 16… -