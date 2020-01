Velika Kladusa, Bosnia: smantellano i campi ma non le rotte (Di giovedì 16 gennaio 2020) “Pane e coraggio ci vogliono ancora che questo mondo non è cambiato. Ma soprattutto ci vuole coraggio a trascinare le nostre suole, da una terra che ci odia ad un'altra che non ci vuole” (Ivano Fossati, 2003) 14.01.2020 - Paolo Fuoli - Redazione Italia (Foto di Paolo Fuoli) Era il 4 novembre 2018 quando, dopo due mesi di lavoro sul campo insieme al Collettivo Checkmate, sono rientrato in Italia per raccontare quel che succede alle porte dell'Unione Europea, lungo una linea (...) - Europa / Immigrazione, Migranti, , Richiedenti asilo Leggi la notizia su feedproxy.google

