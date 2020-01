Una Vita trame prossime settimane: Samuel minacciato di morte con un coltello (Di giovedì 16 gennaio 2020) Nel corso delle prossime settimane, le trame di Una Vita prenderanno una piega davvero molto particolare. Lucia e Samuel saliranno sull’altare ma la giovane Alvarado deciderà di rifiutare di sposare l’Alday. Quest’ultimo, ovviamente, si infurierà, non tanto per la pessima figura ma, soprattutto, per il debito che ha ancora con Batan. Lo strozzino, infatti, a seguito della scoperta del mancato matrimonio, minaccerà pesantemente il gioiellieri intimandogli di restituirgli comunque tutto il denaro che gli deve. Da quel momento in poi, quindi, si daranno luogo a delle dinamiche molto pericolose. Anticipazioni prossime settimane: Samuel prova a scappare Le trame di Una Vita, relative alle puntate che andranno in onda nelle prossime settimane in Italia, rivelano che Samuel si troverà in grave pericolo. Dopo essere stato rifiutato sull’altare da Lucia, infatti, il ... Leggi la notizia su kontrokultura

RaiUno : 'Lenù io ti voglio bene, te ne vorrò sempre. Perciò ti auguro di provare, almeno una volta nella vita, quello che s… - c_appendino : Torino, ancora una volta, si arricchisce di cultura. Prenderà vita infatti a Palazzo Turinetti, la quarta sede del… - LaStampa : Chi nasce oggi vivrà gran parte della propria vita con temperature medie dell'aria tra i 2 e i 4 °C in più rispetto… -